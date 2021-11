Calcio: Torreira, ‘contro Juve ci è sfuggita partita che stavamo controllando’

Montevideo, 8 nov. -(Adnkronos) – “Con la Juventus ci è sfuggita una gara che stavamo controllando”. Con queste parole il centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira torna sul ko di sabato scorso all’Allianz Stadium maturato in pieno recupero e con la squadra viola in 10 uomini. “A Firenze ho trovato un ambiente molto bello, piacevole e adatto a ritrovare il mio livello, che mi ha fatto sentire felice di stare in campo. Questo al di là dell’ultimo week-end”, aggiunge il centrocampista uruguayano ai media del suo paese appena atterrato a Montevideo per le partite di qualificazione al mondiale contro Argentina e Bolivia.