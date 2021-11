Calcio: Fiorentina accusa Chiesa di essere un tuffatore, ‘ecco Tania Cagnotto’

Firenze, 8 nov. – (Adnkronos) – La Fiorentina accusa di essere un tuffatore il suo ex giocatore, Federico Chiesa, ora alla Juventus. In un video pubblicato sul canale TikTok del club viola, si vede il fallo di Nikola Milenkovic ai danni di Chiesa che gli procura il secondo giallo e la conseguente espulsione. Il sottofondo audio del video è la voce di Stefano Bizzotto, telecronista Rai che dice ‘Eccola Tania Cagnotto’. Il 24enne attaccante bianconero già in passato aveva ricevuto l’appellativo di tuffatore da tifosi avversari ma anche da allenatori, come quello dell’Atalanta Gian Piero Gasperini.