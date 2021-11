Voghera: Fratoianni, ‘chiarire punti oscuri su omicidio Yous El Boussettaoui’

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Quanto rivela oggi un’inchiesta di ‘Repubblica’ sull’esecuzione di Yous El Boussettaoui da parte di un assessore leghista di Voghera è inquietante. Non ci possono essere in questa vicenda terribile zone d’ombra e punti oscuri”. Lo afferma il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni.

“I molti, troppi dubbi che vengono proposti sulla gestione dell’indagine da parte della locale Procura -prosegue il leader di Si- devono essere sgombrati al più presto, deve farlo lo Stato anche per rispetto nei confronti dei familiari della vittima. Presenteremo per questo un’interrogazione parlamentare alla ministra Cartabia -conclude Fratoianni- affinché sia attivata un’ispezione ministeriale che verifichi la veridicità delle accuse che emergono dall’inchiesta giornalistica”.