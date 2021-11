Migranti: Bernini, ‘sbarchi continuano, Italia sempre più sola’

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Ottocento migranti sbarcati a Trapani, altri trecento in attesa sulla Ocean Viking al largo di Lampedusa, mentre Malta continua a rifiutare ogni tipo di soccorso nella sua zona Sar. L’Italia è chiamata ancora una volta a sobbarcarsi da sola l’onere di un’accoglienza sempre più gravosa, mentre l’Europa ignora sistematicamente un’emergenza che dovrebbe essere non solo nostra, ma comunitaria. Ma, come ha detto ieri il presidente Mattarella, se il fenomeno migratorio non verrà governato, le nostre ragioni umanitarie e i nostri sistemi statali saranno sopraffatti”. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.