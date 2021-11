Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Draghi non mi ha spiegato perché. Mi è sembrato, anche lui, contrariato da quelle immagini”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, durante la registrazione di ‘Controcorrente’, in onda stasera su Rete 4, parlando dell’uso di idranti da parte delle forze dell’ordine per disperdere i manifestanti in alcune proteste anti green pass. “Quelle sono immagini che si vedono in Corea del nord, in Cina, in Turchia – ha aggiunto – ma non in Italia”.