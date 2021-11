Covid: Locatelli, lockdown per non vaccinati? ‘soluzione non praticabile in Italia’**

Milano, 7 nov. (Adnkronos) – “La praticabilità sia in termini concreti e operativi sia per quel che riguarda la compatibilità con i diritti costituzionali sia alquanto problematica, quindi non credo che sia una soluzione in questo momento proponibile nel nostro Paese. Ha magari un suo razionale medico, ma la misura non è considerabile”. Così Franco Locatelli, coordinatore del Cts e presidente del Consiglio superiore di Sanità, ospite a ‘Mezz’ora in più’ su Rai3 risponde su un possibile lockdown per i non vaccinati.