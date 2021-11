Rugby: Mauro Bergamasco, ‘buon punto di partenza per azzurri, ora continuare così’

Roma, 6 nov. – (Adnkronos) – “Si è vista una bella prova da parte degli azzurri, dire che è un bel punto di partenza, ora dobbiamo continuare così”. L’ex capitano dell’Italrugby Mauro Bergamasco commenta così all’Adnkronos l’onorevole sconfitta degli azzurri all’Olimpico contro gli All Blacks per 47-9. “Sta nascendo un nuovo ciclo azzurro e c’è da essere ottimisti -prosegue Bergamasco-. Auguro a questi ragazzi di vincere molto più di quanto abbiamo fatto noi negli scorsi anni, a cominciare dai prossimi due test match contro Argentina e Uruguay e poi nel Sei Nazioni 2022. La cosa importante è cercare di colmare a poco a poco il gap con la Nazioni più forti, provare a crescere più di loro, cosa non facile perché gli altri non stanno a guardare”.