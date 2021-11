Roma, 6 nov. – (Adnkronos) – “Non che ce ne fosse bisogno ma Kieran Crowley si è dimostrato un grande tecnico capace di azzeccare tutte le mosse della partita, non ha sbagliato nulla, dalla formazione iniziale ai cambi. Sarà la pietra miliare sulla quale fondare questo ciclo azzurro”. Così all’Adnkronos il presidente della Fir Marzio Innocenti dopo l’onorevole sconfitta dell’Italrugby, guidata da Crowley per la prima volta, contro gli All Blacks per 47-9.