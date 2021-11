Green Pass: Ronzulli (Fi), ‘Milano di nuovo nel caos, è ora di dire basta’

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “Per l’ennesima volta il corteo di no vax e no green pass a Milano ha deviato dal percorso concordato e sta paralizzando la città. Traffico in tilt, ma soprattutto tante attività costrette a chiudere per il sedicesimo sabato consecutivo”. Così la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, Licia Ronzulli.

“Oltre all’evidente pericolo sanitario che, come abbiamo visto con l’impennata dei contagi a Trieste, generano queste manifestazioni, in questo modo si rallenta la ripresa. Ogni protesta manda in fumo milioni e milioni di euro danneggiando ulteriormente tantissimi negozianti, commercianti e lavoratori che stanno provando a rialzarsi dopo aver subito perdite importanti nel periodo più caldo della pandemia. Senza contare che il desiderio della stragrande maggioranza dei cittadini è quello di tornare alla normalità e, invece, si trovano costretti a subire il caos provocato da un manipolo di fanatici violenti. E’ arrivato il momento di dire basta e di rispondere con decisione a questi abusi che, francamente, non possono essere più tollerati”.