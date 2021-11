Calcio: Mourinho, ‘Venezia squadra equilibrata e senza punti deboli’

Roma, 6 nov. – (Adnkronos) – “Il Venezia è una squadra molto equilibrata, per me rimarranno dove sono attualmente, cioè in Serie A. Non hanno dei punti deboli”. Così l’allenatore della Roma José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia del match con i lagunari di mister Zanetti. “Non lo conosco personalmente, abbiamo giocato contro tanti anni fa, ma lui era un giocatore e io un allenatore -aggiunge il tecnico portoghese-. Posso analizzare come gioca il Venezia e in questo senso gioca bene. Ha dei principi, vuole costruire. E’ pericolosa in attacco, sa giocare di contropiede e ha una squadra che ha potenzialità. Sarà difficile per noi”.