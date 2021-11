Calcio: Mancini, ‘vincere l’Europeo è stato straordinario’

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Nella mia carriera calcistica ho vissuto tanti momenti belli e vittoriosi ma questo ha rappresentato qualcosa di diverso perché avevamo tutta l’Italia a tifare per noi. È stato straordinario e la cosa che più ci ha fatto piacere è stato il fatto di aver fatto felici tutti quanti”. Un trionfo ancora più bello perché inaspettato e perché circondato dallo scetticismo di molti: “In pochi ci credevano, quando abbiamo cominciato tre anni fa sembrava una cosa impossibile: devo dire grazie ai ragazzi per quello che hanno fatto”. Lo h detto il ct della Nazionale Italiana di calcio Roberto Mancini, ospite a Verissimo domenica 7 novembre, ripercorrendo le emozioni della vittoria dell’Europeo di quest’estate.

Tra le immagini più significative dell’avventura azzurra c’è l’abbraccio con Gianluca Vialli appena dopo aver vinto la finale: “Trent’anni fa, nello stesso stadio, io e Gianluca, avevamo perso una finale di Coppa dei Campioni con la Sampdoria, quindi quella notte abbiamo chiuso un cerchio nel migliore dei modi. È stato bellissimo farlo con la Nazionale. Abbiamo giocato tanti anni insieme, siamo praticamente fratelli e ci portiamo dietro ricordi indelebili”.

A Silvia Toffanin che gli chiede come stia adesso Vialli che sta combattendo da anni contro un tumore al pancreas, Mancini confessa: “Sta bene, è in forma e dobbiamo fare ancora tante cose insieme. Lui è forte, molto più di me. Credo che il fatto di stare insieme e di pensare al calcio, che è il nostro lavoro da sempre, lo abbia fatto stare bene. È un ragazzo forte e intelligente, è sempre stato un esempio e un punto di riferimento per tutti noi”.