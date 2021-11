Calcio: Italia, 28 convocati per Svizzera e Irlanda, torna Tonali e prima chiamata per Pobega**

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – Il ct azzurro Roberto Mancini ha diramato le convocazioni per le ultime due gare di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. Sono 28 i calciatori chiamati dal Ct per le gare con Svizzera e Irlanda del Nord, in programma rispettivamente venerdì 12 novembre allo Stadio Olimpico di Roma e lunedì 15 novembre al ‘National Football Stadium at Windsor Park’ di Belfast. Prima chiamata in Nazionale per il centrocampista del Torino Tommaso Pobega, mentre torna a distanza di un anno dall’ultima convocazione Sandro Tonali.