Banca Ifis, ad Geertman: “Conti sopra le aspettative”

(Adnkronos) – “Il terzo trimestre conferma il trend positivo dei primi due trimestri. I risultati sono stati migliori delle aspettative, avendo beneficiato di una buona ripresa macroeconomica”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Banca Ifis, Frederik Geertman, in conference call con gli analisti, dei primi nove mesi dell’anno. “Il livello più basso del range delle stime per l’intero anno è stato raggiunto nel terzo trimestre e le abbiamo quindi aggiornate”, ha aggiunto.

“Stimiamo per febbraio 2022 la presentazione del piano triennale 2022-2024” ha continuato Geertman. “Stiamo lavorando al piano triennale e presenteremo un piano attrattivo e basato sulla crescita, anche se il trasferimento de La Scogliera non si dovesse verificare”, ha spiegato.

Geertman ha ricordato che “il 18 giugno scorso l’assemblea degli azionisti de La Scogliera ha approvato il trasferimento della sede della holding nel Cantone di Vaud”, in Svizzera. Il trasferimento della sede è soggetto al verificarsi delle condizioni sospensive, fra cui l’ottenimento del parere dell’Agenzia delle Entrate. “Per fine dicembre o inizio 2022 è atteso il riscontro dall’Agenzia delle Entrate”, ha concluso.