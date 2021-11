Agricoltura: Cenni (Pd), ‘bene Cdm su Direttiva Ue contro pratiche sleali’ (2)

(Adnkronos) – “Concludendo questo complesso percorso consegnamo al nostro Paese importanti strumenti in più per la tutela dei prezzi al produttore agricolo, dei pagamenti ed eliminiamo e sanzioniamo comportamenti odiosi e scorretti che sono stati anche ragione di una competizione al ribasso agita sulla pelle di agricoltori e lavoratori agricoli”.

“Adesso le norme vanno applicate fino in fondo, rafforzando gli strumenti a disposizione dell’Icqrf che avrà il compito di controllare. Auspico – conclude Cenni – che si possa recuperare anche il tassello che resta per incentivare e promuovere le filiere trasparenti e dare valore aggiunto a quelle imprese che investono sul valore del lavoro, completando l’iter al Senato della nostra legge contro le aste”.