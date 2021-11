Pd: gruppo Senato rinnova fiducia a Malpezzi, ‘avanti uniti’**

Roma, 4 nov (Adnkronos) – Il gruppo del Pd del Senato ha rinnovato la fiducia alla presidente Simona Malpezzi e ha ribadito la necessità di procedere uniti in vista delle importanti scadenze politiche che aspettano il Parlamento. Lo si apprende al termine della riunione dei senatori dem a palazzo Madama sul Ddl Zan.

La riunione si è aperta con la relazione della capogruppo, che ha ripercorso le tappe che hanno portato al voto di mercoledì in cui è stata rivendicata la coerenza e la correttezza delle scelte fatte e condivise con la segreteria nazionale e con il gruppo in ogni passaggio, si apprende ancora.

Malpezzi in conclusione del suo intervento ha chiesto di confermare il rapporto di fiducia tra lei e il gruppo e la relazione della capogruppo si è chiusa con un lungo applauso. Il confronto ai è svolto in un buon clima dove è emersa chiaramente una linea di gran lunga maggioritaria a sostegno delle scelte assunte dalla guida del gruppo e dal partito, si apprende ancora sottolineando che ci sono stati oltre 25 interventi di cui pochissimi critici.