Pd: Biti, ‘senatori compatti su linea partito’

Roma, 4 nov (Adnkronos) – “I senatori dem sono compatti e hanno a cuore la linea politica e i valori del Pd. La riunione del gruppo è stata costruttiva e di livello. È stato un bel momento di confronto e di dialogo, come si richiede a un gruppo composto da personalità di spessore come il nostro”. Lo dice la vicepresidente dei senatori del Partito democratico Caterina Biti, commentando l’esito della riunione di gruppo sul ddl Zan da poco conclusasi.

“Quando riusciamo a mettere la pluralità delle nostre idee a servizio del gruppo e del partito è sempre un valore aggiunto e sono contenta che anche in questo passaggio non siamo venuti meno a questo spirito. Il senso di responsabilità e di squadra respirato stamani rafforza tutti e questo è un bene” conclude Biti.