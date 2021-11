Kazan, 4 nov. – (Adnkronos) – Margherita Panziera vince la medaglia d’argento nei 200 dorso ai campionati europei in vasca corta di Kazan. L’azzurra tocca in 2’02″05 alle spalle dell’olandese Kira Toussaint vincitrice in 2’01″26. Bronzo per l’austriaca Lena Grabowski (2’04″64).