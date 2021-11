Calcio: Europa League, Legia Varsavia-Napoli 1-4**

arsavia, 4 nov. – (Adnkronos) – Il Napoli batte 4-1 in trasferta il Legia Varsavia in un match valido per la quarta giornata del gruppo C di Europa League, disputato allo stadio Józef Piłsudski della capitale polacca. Al vantaggio dei padroni di casa con Emreli al 10′, rispondono al 51′ Zielinski, al 75′ Mertens, entrambi a segno su calcio di rigore, Lozano al 79′ e Ounas al 90′. Gli azzurri balzano al comando del girone con 7 punti, uno in più del Legia. Alle 21 in campo Leicester (4 punti) e Spartak Mosca (tre punti).