4 novembre: Mattarella conferisce a Bandiere Guerra decorazioni Ordine militare Italia (5)

(Adnkronos) – Bandiera di Guerra del 13/mo Reggimento Carabinieri “Friuli Venezia Giulia” – “Reggimento Carabinieri confermava la grande capacità professionale e il valore del proprio personale, assolvendo con ammirabile coraggio e perizia la missione affidata all’Arma per la tutela di numerose Rappresentanze diplomatiche all’estero. Validissimo strumento militare a disposizione dei capi missione, salvaguardava lo svolgimento delle attività del Corpo diplomatico anche in condizioni ambientali particolarmente critiche.

In particolare in Congo, nel corso di un attacco armato, un carabiniere del Reggimento immolava la propria vita nello strenuo tentativo di proteggere l’ambasciatore italiano, anch’egli deceduto. L’instancabile e meritorio impegno rendeva testimonianza della tenacia e della fermezza del Reparto che, assicurando l’esercizio delle relazioni diplomatiche, guadagnava il plauso internazionale, accrescendo così il lustro delle Forze Armate italiane e della Nazione”. (Territorio estero, 2001 – 2021).