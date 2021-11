Italia-Usa: Pelosi a Fico, ‘grati per sostegno a Nato’

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Voglio cogliere ogni opportunità per esprimere la mia gratitudine per l’ospitalità che l’Italia offre al nostro personale militare. L’Italia è tra i nostri migliori amici all’interno della Nato e accoglie con favore ogni aspetto della nostra presenza militare”. Lo ha affermato la speaker della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, incontrando a Washington il presidente della Camera, Roberto Fico.

“In un mio recente viaggio in Italia -ha aggiunto- ho avuto occasione di esprimere la mia gratitudine anche al Presidente Mattarella, al presidente del Consiglio Draghi. In questa occasione voglio esprimere la stessa gratitudine al presidente Fico per tutto il sostegno che l’Italia ci offre per garantire la sicurezza a livello globale e regionale”.