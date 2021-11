Italia-Usa: Fico incontra Pelosi, ‘Parlamenti rafforzano rapporti di amicizia’

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Rafforziamo ancora una volta i rapporti di amicizia e di forza che gli Stati Uniti d’America e l’Italia possono avere insieme e i Parlamenti possono essere senza dubbio un vettore di sviluppo fondamentale nel dialogo e nella cooperazione. Credo profondamente nella diplomazia parlamentare e oggi anche questo incontro lo dimostra in pieno”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, incontrando a Washington la speaker della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi.

“Sono convinto che una politica multilaterale -ha aggiunto il numero uno dell’Assemblea di Montecitorio- sia una politica giusta e sana e oggi ancora più di ieri”. In un momento “in cui i rapporti anche tra gli Stati Uniti d’America e l’Europa tornano ad essere sempre più vivi, sono contento di poter rafforzare questa logica di rapporti multilaterali insieme alla speaker Nancy Pelosi”.

“Affronteremo tante tematiche importanti del nostro tempo -ha concluso Fico- come la ripresa post Covid, la questione ambientale, energetica, della transizione e tanti argomenti di attualità che stanno a cuore non solo ai Parlamenti e ai Governi ma credo a tutti i cittadini del mondo”.