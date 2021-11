Governo: Conte, stop Cashback mentre alcune forze strizzano occhio a evasori**

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Il M5S lotta contro l’illegalità sempre, senza calcoli politici. Invitiamo anche le altre forze politiche a farlo, non solo sul Reddito di cittadinanza. Negli ultimi due anni si sono registrate 15 miliardi di truffe a danno dello Stato (di queste meno dell’1% – comunque inaccettabili – sono legate al RdC). L’evasione fiscale supera i 100 miliardi annui e incide sulle lunghe liste d’attesa nei nostri ospedali, sui servizi ai cittadini, sulle scuole. Eppure strumenti anti-evasione come il Cashback sono stati bruscamente interrotti, eppure alcune forze politiche continuano a strizzare l’occhio agli evasori”. Lo scrive su Facebook Giuseppe Conte, in un post in cui condanna gli abusi di chi ha percepito il reddito di cittadinanza senza averne diritto, plaudendo all’operazione ‘Ogaden’ ma difendendo a spada tratta il rdc. “Noi siamo in prima linea per la legalità e contro gli abusi sempre, non a giorni alterni”, conclude l’ex premier con un’ultima stoccata.