Calcio: Lettera Emery sui social, ‘grazie Newcastle ma ho deciso di proseguire al Villarreal’

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Il Villarreal è casa mia e ne sono coinvolto al 100%. Sono sinceramente grato per l’interesse di un grande club, ma sono ancor più grato di poter stare qui e per questo motivo ho comunicato a Fernando Roig la mia intenzione di continuare a far parte di questo progetto, per il coinvolgimento e il rispetto che ricevo dal club e dai miei giocatori, che è reciproco”. Sono le parole in una lettera aperta sui social di Unai Emery che ufficializza la sua scelta di restare al Villarreal, rifiutando l’offerta del Newcastle. “Tanto rumore come c’era ieri in un altro Paese, ma all’interno del club c’era trasparenza e lealtà con la famiglia Roig e con la mia squadra, che è il massimo e per me è la cosa più importante”, ha sottolineato il tecnico. “Voglio ringraziare i tifosi per il supporto che mi hanno sempre dimostrato. Domenica abbiamo una partita molto importante e spero che insieme potremo ottenere la vittoria. Ci vediamo all’Estadio de la Ceramica”, ha concluso Emery.