Asi: nubifragio Catania, raccolta fondi a sostegno delle associazioni sportive (2)

(Adnkronos) – Davanti a questi accadimenti la community Asi (e non solo) è chiamata a raccolta per sostenere una parte della propria base, che in questo momento necessita del supporto di tutti noi. Anche in questo modo lo sport unisce e progredisce. Dona ora tramite la piattaforma GoFundMe con il claim ‘Asi per le Associazioni vittime dell’alluvione’. Il link dove raggiungere la pagina della raccolta fondi è: https://gofund.me/d2c78973. I fondi saranno raccolti dal Comitato Provinciale Aai Catania per sostenere le Associazioni del territorio. Scopri di più su www.asinazionale.it.