Ambiente: D’Incà, ‘bene sì trasversale Senato, spero numeri ancora più ampi a Camera’

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Oltre i 2/3 dei senatori hanno approvato questo pomeriggio in aula l’introduzione in Costituzione della tutela ambientale. Un risultato che sottolinea come questo tema sia condiviso in modo trasversale tra tutte le forze politiche e sia più che attuale in questo momento in cui i giovani da Glasgow invitano i governi di tutto il mondo a fare qualcosa di reale e concreto”. Così il ministro Federico D’Incà sul voto di oggi al Senato per introdurre la tutela ambientale in Costituzione.

“Il percorso della legge adesso prosegue verso l’ultima e definitiva votazione alla Camera dove auspico ci possa essere un’approvazione con margini anche più ampi di quelli del Senato. Sarebbe una bellissima risposta da dare ai nostri ragazzi e sarebbe l’inizio di un percorso di consapevolezza per tutti verso i delicatissimi temi legati all’ambiente, alla tutela della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali”.