Roma, 2 nov. (Adnkronos) – “Prima di pensare da dove Draghi debba continuare a guidare il paese, come eccellentemente sta facendo da Palazzo Chigi, sarebbe bene che le forze che lo sostengono in Parlamento si concentrino almeno fino a gennaio su riforme e Pnrr. Abbiamo davanti la fase più difficile del Next Generation Eu e il successo non è ancora affatto assicurato”. Così Benedetto Della Vedova, segretario di Più Europa, su twitter.