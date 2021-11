Quirinale, Conte "Nessuna preclusione su Draghi, ma no elezioni"

ROMA (ITALPRESS) – "Ho risposto a una domanda se c'erano preclusioni sul premier Draghi verso la salita per il Quirinale, ovviamente no. Ci impegneremo con il Movimento cinque stelle perché sia una figura di alto profilo, che possa essere una garanzia per l'unità nazionale. Perché escludere Draghi? Questo non significa che un attimo dopo si vada ad elezioni. Questo governo è nato perché non c'erano le condizioni per andare alle elezioni. Se l'obiettivo è mettere in sicurezza il Paese e avviare il Pnrr, andare alle elezioni diventa una soluzione imprudente". A dirlo il leader del Movimento cinque stelle Giuseppe Conte a Porta a Porta. "Qualunque sia la soluzione non ravviso motivi per andare a votare" aggiunge.

