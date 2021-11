Omofobia: Schuster, ‘Cassazione rigetta ricorso ente religioso contro docente trentina’ (2)

(Adnkronos) – “L’Istituto – ricorda Schuster – aveva proposto ricorso per cassazione nel 2017 con cinque motivi, tutti oggi rigettati dalla Suprema Corte. In particolare la Sezione lavoro ha ritenuto che la libertà d’insegnamento di un ente religioso non costituisca carta bianca per discriminare apertamente le persone. Nell’ordinanza odierna si legge: ‘parte ricorrente invoca disposizioni, anche costituzionali, a fondamento della libertà di organizzazione dell’Istituto religioso, ma non spiega adeguatamente come questa libertà possa legittimare condotte apertamente discriminatorie come quelle ritenute ed accertate dai giudici trentini'”.

Schuster riferisce del “sollievo della docente per la chiusura definitiva di una vicenda assai dolorosa e che per volontà della scuola cattolica è giunta fino al giudizio in cassazione. È però contenta che si sia raggiunta finalmente chiarezza quanto al fatto che anche nelle organizzazioni religiose le persone hanno il diritto di vivere liberamente la propria vita privata e di vedersi rispettate nella propria dignità. Per la docente la verità emersa è anche importante, perché la risarcisce moralmente dell’erroneo giudizio cui pervenne l’allora Presidente della Provincia autonoma di Trento Ugo Rossi, che indagò i fatti e, pur disponendo delle stesse informazioni dei giudici, concluse che non sussistevano illeciti e che nessun provvedimento doveva essere assunto nei confronti di una scuola convenzionata per il servizio pubblico”.

L’Istituto è stato altresì condannato al pagamento delle spese legali per 9870 euro, accessori inclusi. La docente trentina e l’Ass. radicale Certi diritti sono stati rappresentati dall’avv. Alexander Schuster e dall’avv.a Giulia Perin, che hanno assistito altresì la Cgil del Trentino unitamente all’avvocato Amos Andreoni.