Nuoto: Europei vasca corta, Castiglioni e Carraro in finale nei 100 rana

Kazan, 2 nov. – (Adnkronos) – Prosegue a pieno regime il cammino di Arianna Castiglioni e Martina Carraro nei 100 rana ai campionati europei in vasca corta di Kazan. La 23enne di Busto Arsizio di Fiamme Gialle e Team Insubrika – allenata dal tecnico federale Gianni Leoni e vice campionessa europea – conferma il miglior tempo in 1’04″31, mentre la 27enne di Genova – tesserata per Fiamme Azzurre ed NC Azzurra 91 ed allenata da Cesare Casella, nonché compagna del capitano della nazionale e ranista plurumedagliato internazionale Fabio Scozzoli – passa quarta in 1’04″88. Tra le azzurre due russe, con cui presumibilmente si giocheranno il podio: Evgeniia Chikunova (1’04″53) e Nika Godun (1’04″64).