Green pass: Gasparri (Fi), ‘basta con pericolose forme di esibizionismo’

Roma, 2 nov. (Adnkronos) – “Questo Puzzer con tenacia degna di miglior causa da Trieste si sposta nel cuore di Roma per promuovere nuovi assembramenti utili soltanto alla diffusione del virus. Penso che abbia bisogno di comprensione umana perché appare da molti giorni in uno stato confusionale, impegnato in una ricerca di protagonismo del tutto estranea agli obiettivi sociali che i lavoratori portuali avrebbero il pieno diritto di perseguire. Si occupa di cose che non c’entrano con le sue competenze. Diffonde messaggi fuorvianti sui certificati sanitari e sui vaccini”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, componente del Comitato di Presidenza di Forza Italia.

Puzzer, continua Gasparri, “favorisce assembramenti pericolosi. Spero che invece di stare in mezzo alla piazza con un tavolino, scelga di accomodarsi ad uno dei tavolini dei bar storici che ci sono a Roma a Piazza del Popolo e, dopo aver preso un buon caffè, possa poi decidere di tornarsene a casa. In caso diverso le autorità dovranno essere tempestive impedendo che forme di esibizionismo pericolose si possano ripetere ancora una volta a Roma, proprio in Piazza del Popolo. Ora basta”, conclude il senatore di Fi.