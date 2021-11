Concorrenza: verso Cdm giovedì, cabina regia ancora in stand-by**

Roma, 2 nov. (Adnkronos) – Dovrebbe tenersi giovedì, confermano fonti di Palazzo Chigi, il Consiglio dei ministri sul ddl concorrenza. La riunione del Cdm verrà preceduta da una cabina di regia che, al momento, non è stata ancora convocata, ma che potrebbe tenersi già domani o, come è più probabile, giovedì stesso, precedendo di poche ore la seduta del Consiglio dei ministri. E’ in quella sede che il premier Mario Draghi dovrà scogliere i nodi che, settimana scorsa, non hanno consentito di portare il provvedimento all’esame del Cdm assieme alla manovra, come inizialmente previsto.