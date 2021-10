G20: leader invocano principio multilateralismo citato da Draghi

Roma, 31 ott (Adnkronos) – Il multilateralismo, principio cardine citato dal presidente Draghi nei suoi interventi, si apprende, è stato invocato in modo ampio e trasversale come imprescindibile per contrastare in modo efficace il cambiamento climatico nel corso della sessione di lavoro del G20 dedicata al clima.

Molti leader hanno citato il G20 come principale promotore del multilateralismo: il presidente russo Vladimir Putin, ad esempio, ha dichiarato che il G20 deve essere leader nello stabilire regole chiare, uniformi e trasparenti.