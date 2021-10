G20: dichiarazione, ‘Covid ha aumentato disuguaglianze lavoro, garantire giustizia’

Milano, 31 ott. (Adnkronos) – “La pandemia di Covid-19 ha esacerbato le disuguaglianze nei nostri mercati del lavoro, colpendo in modo sproporzionato i lavoratori vulnerabili. In collaborazione con i partner sociali, adotteremo approcci politici incentrati sull’uomo per promuovere il dialogo sociale e garantire maggiore giustizia sociale, condizioni di lavoro sicure e salubri e un lavoro dignitoso per tutti, anche all’interno delle catene globali di approvvigionamento”. E’ quanto si sottolinea nella dichiarazione finale adottata dal G20 di Roma.

“Per ridurre le disuguaglianze, sradicare la povertà, sostenere le transizioni dei lavoratori e il reinserimento nei mercati del lavoro e per promuovere una crescita inclusiva e sostenibile rafforzeremo i nostri sistemi di protezione sociale”, si aggiunge.