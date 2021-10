Milano: in zona Centrale spacca finestrini e ruba da auto in sosta, arrestato

Milano, 30 ott. (Adnkronos) – Un algerino di 21 anni è stato arrestato ieri sera dai carabinieri del nucleo radiomobile di Milano. In via Gasparotto, zona Centrale, stava derubando praticamente tutte le auto parcheggiate, spaccando finestrini e danneggiando i veicoli. I carabinieri, dopo una segnalazione al 112, lo hanno trovato a bordo di un’auto intento a frugare nell’abitacolo.

Alla vista dei militari il 21enne ha tentato di fuggire, ma è stato bloccato. Dai primi accertamenti sul posto si è accertato che il ragazzo aveva appena danneggiato sei auto, tutte parcheggiate nella stessa via, infrangendo i finestrini e prendendo monete e pochi oggetti di esiguo valore, tutti restituiti ai proprietari.

Arrestato per furto aggravato continuato, l’algerino sarà processato per direttissima.