G20: salmone all’aneto e verdure di Castelporziano nel menù dei leader al Quirinale

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – Menù a base di pesce e verdure per la cena offerta questa sera al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ai Capi di Stato e di Governo riuniti a Roma per il G20.

Salmone marinato all’aneto con polvere di olive come antispasto, quindi risotto alla zucca, seguito da filetti di spigola con verdure di Castelporziano, accompagnati da sfoglia di pomodoro e sedano rapa, cuori di carciofi, patate farcite. Per finire crema di mandarino al vapore.