G20: Mattarella, ‘il mondo ci guarda per un pianeta migliore, nessuno può farcela da solo’ (3)

(Adnkronos) – “Su tutto -ricorda il Capo dello Stato- incombe la emergenza dei mutamenti climatici, sulla quale abbiamo cercato di mantenere alto il livello di ambizione per fornire risposte adeguate. Siamo inoltre consapevoli di come incida su questa fase l’esigenza di affrontare e risolvere questioni di grande rilievo quali la riforma del sistema del commercio internazionale e la transizione digitale”.

Infine “la gravissima situazione d’emergenza determinatasi in Afghanistan”, con il G20 chiamato a svolgere un ruolo di “foro di coordinamento, a sostegno del necessario lavoro delle Nazioni unite, per scongiurare il rischio di una catastrofe umanitaria”. (di Sergio Amci)