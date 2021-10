G20: Mattarella, ‘il mondo ci guarda per un pianeta migliore, nessuno può farcela da solo’ (2)

(Adnkronos) – Per questo se “negli ultimi anni la governance globale fondata su un ordine basato anzitutto sul rispetto del diritto internazionale e sul consolidamento dello Stato di diritto è risultata indebolita, a questa deriva va opposto un nuovo ciclo, fatto di dialogo e di fiducia!”

Del resto “in questo anno che ha visto la Repubblica italiana esercitare la Presidenza del G20, i nostri Paesi -evidenzia Mattarella- hanno lavorato alla ricostruzione di un tessuto socio-economico che la pandemia ha rischiato di lacerare nel profondo. È un’opera di ricostruzione che non può arrestarsi! È un nuovo punto di partenza al quale guardare per una più intensa stagione di collaborazione”.

Le sfide non mancano. “Sono le persone e la loro vita a dover essere al centro delle nostre preoccupazioni. Sono temi prioritari come la lotta alla povertà e la riduzione del divario tra Nord e Sud del mondo per conseguire l’obiettivo di eliminarlo, la sicurezza dell’alimentazione e la sostenibilità dei sistemi alimentari, la salute e l’istruzione”.