Covid: 4.878 nuovi casi e 37 morti

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – Sono 4.878 i nuovi contagi da Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 37 morti che portano a 132.074 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 477.352 tamponi, con un tasso di positività dell’1%.

In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 2.707 (+49) mentre sono 346 i ricoverati in terapia intensiva (-3 rispetto a ieri), con 20 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.554.985 i guariti (+3.103) e 80.381 gli attuali positivi (+1.737).