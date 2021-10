Centrodestra: ‘c’è chi pensa a seggio’, scintille Salvini-Brunetta, altolà Fi ‘basta insulti’** (3)

(Adnkronos) – E da Coraggio Italia il deputato Osvaldo Napoli aggiunge: “Capisco bene -afferma- che il sistema maggioritario può essere utile a Salvini e a Meloni, leader sovranisti e allergici all’Europa, perché in quel modo, dietro la foglia di fico di Forza Italia, possono farsi sdoganare in Europa”.

“Il sistema maggioritario, una volta in crisi le maggioranze, ha sempre partorito governi tecnici: Dini, Monti e Draghi. Il sistema proporzionale -aggiunge- ha due grandi vantaggi per i parlamentari e due grandi handicap per i leader: primo, con il sistema della preferenza si toglie ai leader il potere di ‘nominare’ i parlamentari e si restituisce agli elettori la facoltà di scegliere da chi essere rappresentati; secondo, costringe i partiti a togliersi la maschera e a indicare con chiarezza la linea politica”.

“Provino Salvini e Meloni -conclude Napoli- a chiedere il voto per uscire dall’Europa o per associare l’Italia ai Paesi di Visegrad, e vedano se continuano ad avere il 20%”.