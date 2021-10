Napoli, Manfredi: “Si Academy altro tassello di un percorso iniziato molto tempo fa”

(Adnkronos) – “La Si Academy è un altro tassello di un percorso che abbiamo iniziato tempo fa e che mira a formare giovani con alta professionalità in collegamento con grandi aziende che poi ne assicurano anche la collocazione nel mercato del lavoro ad alto livello”. Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi intervenuto durante la cerimonia di inaugurazione della Smart Infrastructures Academy, frutto della partnership tra l’Università degli Studi Federico II di Napoli e Tecne, società del Gruppo Autostrade per l’Italia, nell’ambito di una collaborazione in materia di formazione, didattica, ricerca e sviluppo.

“Abbiamo bisogno – ha aggiunto il sindaco – di formazione, ricerca e posizioni lavorative qualificate per fare in modo che i nostri giovani siano trattenuti sul territorio. I temi delle infrastrutture e della mobilità sono fondamentali per il rilancio di Napoli e del Sud”, ha concluso Manfredi.