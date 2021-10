Luiss inaugura anno accademico 2021-2022, faro su sfide globali

Roma, 29 ott. (Adnkronos) – Inaugurato il nuovo Anno Accademico 2021-2022 alla Luiss di Roma che ha acceso un faro sulle sfide globali. Nell’Aula Magna del Campus di Viale Pola, la traiettoria é stata indicata dalla Lectio Magistralis di Ngozi Okonjo-Iweala, Direttrice Generale del World Trade Organization (Wto) che alla cerimonia dell’Università Luiss Guido Carli ha sottolineato come “le sfide globali presentano opportunità e per coglierle appieno oggi abbiamo bisogno di un sistema commerciale multilaterale, aperto, inclusivo, sostenibile, a tutela dei beni comuni, partendo dalla salute pubblica fino al clima e agli oceani, disegnando nuove catene del valore, per combattere la pandemia e ridurre le disuguaglianze”

Con la sua Lectio – dal titolo ‘Serving the Global Commons: the role of trade in post covid recovery and pre-pandemic preparedness’ – la Direttrice dell’Organizzazione Mondiale del Commercio ha invitato a prendere maggiore consapevolezza del ruolo che persone e organizzazioni internazionali sono chiamate a svolgere, anche per garantire un accesso più equo ai vaccini e alle cure mediche ai paesi in via di sviluppo, e maggiori risorse per il progresso globale, in questa fase di ricostruzione e ripresa post-pandemica. A Ngozi Okonjo-Iweala, prima donna africana alla guida del Wto, la Luiss ha inoltre conferito il Dottorato di ricerca Honoris Causa in Politics perché “rappresenta per le ragazze e i ragazzi un esempio di talento individuale, di merito e visione a cui ispirarsi, in particolare per tutti coloro che studiano” per essere protagonisti nel mondo delle relazioni internazionali.

Il Direttore Generale Giovanni Lo Storto nella sua relazione di apertura ha rilevato che “è proprio su questi valori che la Luiss fonda la sua missione di Ateneo aperto, connesso e inclusivo per formare una generazione di giovani responsabili e cosmopoliti, grazie a nuovi modelli di apprendimento ed un uso efficace delle nuove tecnologie”. Una Università, ha ricordato Lo Storto, “nella quale studentesse e studenti sono spinti a porsi domande, a cambiare punti di osservazione della realtà, grazie al lavoro straordinario di un corpo docente di 1.449 tra professoresse e professori, provenienti da 15 nazionalità diverse. Un Ateneo che vuole alimentare la mobilità sociale, attrarre talenti internazionali e sviluppare progetti innovativi”.

Per il Rettore Andrea Prencipe, inoltre, “la pandemia ci ha consentito di apprezzare limiti e potenzialità del digitale. Da qui la strategia di integrare le tecnologie per ‘aumentare’ l’esperienza educativa della Luiss, con il debutto, previsto per il 2022-23 di due lauree magistrali in modalità On-Live, completamente digitali rivolte a studenti internazionali”. Prencipe ha rimarcato che la missione dell’Ateneo, infatti, “riconosce il valore universale dell’educazione come motore dello sviluppo per le popolazioni mondiali”. E, concludendo, il Rettore ha ringraziato della sua presenza Ngozi Okonjo-Iweala, che “ha dimostrato, nel corso della sua carriera straordinaria una forte dedizione al tema della formazione, realizzando, tra i tanti progetti, anche l’International Finance Facility for Education, uno strumento finanziario per l’educazione mondiale dei più piccoli, mirato in particolare ai paesi a basso e medio reddito”.

La Luiss durante questo anno post pandemico ha registrato un nuovo record nelle domande di ammissione con un incremento del 23% per i corsi di laurea Triennali e a Ciclo Unico rispetto all’anno precedente (con +35% delle applications dagli studenti stranieri), e del 10% per i Corsi di laurea Magistrali. L’Ateneo riferisce che “continua la sua crescita nell’ambito dello studio, della ricerca e dell’acquisizione di competenze consolidandosi sempre più come un punto di riferimento per una comunità vasta e connessa con il mondo del lavoro”. Infatti, il tasso di occupazione dei laureati ad un anno dal conseguimento del titolo si conferma del 94%, con picchi del 97% per il Dipartimento di Economia e Finanza.

Continua inoltre il rafforzamento internazionale della Luiss con una popolazione studentesca che conta 85 nazionalità, aperta a giovani accademici e in costante ascesa nei ranking internazionali. Parallelamente, l’Università continua a consolidare la sua rete di rapporti con oltre 310 Università Partner in 64 Paesi e 55 programmi di doppia laurea e partnership strutturate, coinvolgendo in mobilità oltre confine circa 1.400 studenti ogni anno. Ma non solo, perché è crescente l’attenzione al merito e alle borse di studio, con progetti di inclusione e formazione in Italia e per i giovani provenienti da aree svantaggiate del continente africano e di zone di guerra.

Il Presidente dell’Università Vincenzo Boccia ha rimarcato che “Internazionalizzazione, Interdisciplinarità, Innovazione: sono le tre ‘I’ del nostro modello formativo, direttrici su cui orientiamo la nostra visione strategica. A queste ne aggiungiamo una quarta, quella di Inclusione che vuol dire aprirsi all’altro, al diverso, al nuovo”. “Oggi, per contribuire alla ripresa, allo sviluppo e alla crescita economica dell’Italia, Luiss si candida ad essere un hub di formazione tra Europa, Mediterraneo e Africa, costruendo, attraverso l’investimento in progetti educativi multiculturali e transnazionali, un ponte di opportunità tra Paesi che – anche grazie al digitale – prepari i ceti responsabili del futuro e apra a una nuova diplomazia della cultura” ha assicurato infine Boccia.