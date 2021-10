Fnip, 25 novembre tavolo per rinnovo imprese pulizia disinfestazione servizi integrali multiservizi

Roma, 29 ott. (Labitalia) – Confermare le innovazioni contrattuali raggiunte in questi anni in occasione del rinnovo del ccnl imprese di pulizia, di disinfestazione, servizi integrali/multiservizi. Lavoratori e aziende che sono stati in prima linea durante la pandemia.

Saranno questi i temi che vedono convocato per il 25 novembre il tavolo di trattativa tra la Fnip-Federazione nazionale delle imprese di pulizia, di disinfestazione, di servizi e multiservizi, e la Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltrasporti-Uil.

“Vogliamo che le donne e gli uomini – dichiara il presidente di Fnip Carmine Esposito – che lavorano per le nostre aziende e che hanno garantito il funzionamento dei servizi pubblici essenziali possano essere protagonisti della crescita del settore e con i sindacati stiamo lavorando in questa direzione”. Il tavolo si è insediato nella sede della Confcommercio a Roma alla presenza del presidente Esposito e di una rappresentanza di Confcommercio, assistiti dall’avvocato Carlo Di Buono come esperto di contrattazione collettiva. Per le parti sociali erano presenti i delegati delle segreterie nazionali.