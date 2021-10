Covid: Tribunale Ue boccia ricorso per cancellazione green pass

Roma, 29 ott. -(Adnkronos) – Il Tribunale dell’Unione europea ha rigettato la domanda di sospensione del regolamento “che stabilisce un quadro comune per il rilascio, la verifica e l’accettazione dei certificati” covid digitali, i cosiddetti ‘Green Pass’. Un ricorso in tal senso era stato presentato a fine agosto da alcuni cittadini dell’Unione che chiedevano l’annullamento totale o parziale del regolamento, e al tempo stesso la sospensione dell’esecuzione delle disposizioni relative. Ma oggi il presidente del Tribunale Ue ha rigettato le richieste osservando “che nessuna argomentazione dei richiedenti dimostra, a prima vista, il carattere manifesto della violazione” dell’esercizio del diritto alla libera circolazione.

Anzi, si sottolinea, “lo scopo del regolamento impugnato è semmai quello di facilitare l’esercizio del diritto di libera circolazione in seno all’Unione durante la pandemia di Covid-19 grazie all’introduzione di un quadro comune per il rilascio, la verifica e l’accettazione dei certificati Covid digitali dell’UE”.