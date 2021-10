Parlamento: Pd, ‘bene riunioni Giunte, riforma regolamenti sia con criteri analoghi e condivisa’

Roma, 28 ott (Adnkronos) – “La riforma dei regolamenti è urgente ed è necessaria per consentire al Parlamento di rispondere con più solerzia ed efficacia alle domande di giustizia e di sviluppo. Bene dunque che i presidenti delle Camere, come chiedevamo, abbiano deciso, in questi giorni, di riunire le rispettive Giunte e di avviare il confronto sulle proposte di riforma avanzate dai diversi gruppi”. Lo dichiarano i parlamentari del Pd Andrea Giorgis, Dario Parrini, Stefano Ceccanti ed Emanuele Fiano rivolgendosi a tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione.

“E’ però importante che il confronto sia condiviso anche tra le due Camere e che le due giunte assumano, pur senza rinunciare alla propria autonomia, una prospettiva generale di sistema, perché in un contesto di bicameralismo paritario sarebbe ragionevole che i due regolamenti fossero ispirati a criteri e principi analoghi”, proseguono gli esponenti dem.

“Non sprechiamo l’occasione di rafforzare la capacità rappresentativa del Parlamento, di consolidare il rapporto di fiducia tra elettori ed eletti, di contrastare il trasformismo e il trasfughismo, di semplificare e accelerare il procedimento legislativo arginando la decretazione d’urgenza, dare maggiore ascolto alle proposte di iniziativa popolare. Non c’è in gioco solo il buon funzionamento della nostra democrazia, ma i presupposti per conferire alle istituzioni quella forza e quella legittimazione di cui necessitano per mantenere le promesse della crescita, dell’uguaglianza e dell’attuazione dei diritti”, concludono.