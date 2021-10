Omofobia: Vendola, ‘politica dello ‘Squid game’ ma vi siete tagliati la testa da soli’

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – “La politica dello show, delle battute da cine-panettone, dello ‘Squid game’. Che taglia la testa a un disegno di legge e gioisce pensando di aver decapitato il proprio avversario: e non sa che quella sua vittima ha molte altre vite di riserva, e non sa che ha solo scavato un altro metro di terra e reso ancora più profondo il fossato che la separa dalla vita”. Lo scrive Nichi Vendola su HuffPost a proposito dell’affossamento ieri al Senato del ddl Zan.

“La politica che non capisce più nulla del fuori e si barrica dentro, ermeticamente chiusa alle domande di una società che sta cambiando pelle e che rivendica nuovi beni e diritti inediti”, sottolinea. E la tagliola, Vendola la chiama ‘ghigliottina’, si ritorce contro chi l’ha usata. “La ghigliottina? Vi siete tagliati la testa da soli.

“Voi non sapete quanto l’omofobia possa scorticare la psiche delicata di un adolescente, magari un figlio vostro, quanto possa travolgere, ferire, talvolta persino uccidere”. Conclude Vendola: “Signori senatori avete applaudito al vostro ennesimo suicidio”.