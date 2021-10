Lavoro, Bianchi: “Ripartire dalla formazione”

Roma, 28 ott. (Adnkronos/Labitalia) – “Si deve ripartire dalla formazione ed è importante avere chiaro che il lavoro è al centro e richiede una sua manutenzione; una manutenzione che è la conoscenza della capacità di essere adeguata ai tempi che stiamo vivendo”. A dirlo oggi il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, in un videomessaggio al primo Forum #IlLavorocontinua organizzato dal fondo interprofessionale Fonarcom, insieme con Cifa e Confsal.

“Stiamo vivendo – spiega – tempi che viaggiano molto in fretta con le trasformazioni. Già da tempo si parlava della quarta rivoluzione industriale su cui avevamo organizzato il lavoro. Un sistema produttivo deve avere un lavoro capace di avere un’organizzazione e in generale prodotti e servizi fortemente personalizzati”.

Per il ministro è importante “avere un tavolo paritetico con cui non solo si ragioni di lavoro, ma anche di formazione continua”.