Omofobia: Renzi, ‘per mesi chiesto accordo, responsabilità di oggi è chiara’

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – “Per mesi ho chiesto di trovare un accordo per evitare di far fallire il ddl Zan. Hanno voluto lo scontro e queste sono le conseguenze. Chi polemizza sulle assenze dovrebbe fare i conti con i 40 franchi tiratori”. Così Matteo Renzi ai suoi.

“La responsabilità di oggi è chiara: e dire che per Pd e Cinque Stelle stavolta era facile, più facile dei tempi di ‘O Conte o morte’. Non importava conoscere la politica, bastava conoscere l’aritmetica”.