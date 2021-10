Industria: Intesa Sp-Prometeia,’da bilanci 2020 prime conferme su misure sostegno’**

Milano, 27 ott. (Adnkronos) – Dai bilanci 2020 arrivano conferme dell’efficacia delle misure di sostegno alle imprese per calmierare l’impatto della crisi sui risultati finanziari del manifatturiero. Una relativa tenuta dei margini si è affiancata a un calo di redditività, meno intenso di quello registrato nel 2009, che potrà essere solo in parte riassorbito a partire dall’anno in corso. In alcuni settori, i costi si manterranno elevati nell’orizzonte di previsione, esercitando pressioni sui margini e rallentando il percorso di completo recupero del quadro finanziario. E’ uno dei dati che emergono dal rapporto dei settori industriali presentato da Intesa Sanpaolo insieme a Prometeia.