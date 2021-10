Centromarca: il 29 ottobre l’incontro ‘Innovazione, motore di progresso per l’Italia’

Milano, 27 ott. (Adnkronos) – In un contesto sociale ed economico orientato alla ripresa, Centromarca prosegue la collaborazione con il Corriere della Sera nell’ambito del ciclo di web conference “I Valori della Marca”. Il terzo appuntamento, “Innovazione, motore di progresso per l’Italia”, sarà trasmesso in diretta streaming venerdì 29 ottobre 2021, dalle 11.00 alle 13.00 su corriere.it.

Il programma prevede interventi di: Carlo Alberto Carnevale Maffè (Economista, Sda Bocconi), Maria Chiara Carrozza (Presidente, Consiglio Nazionale delle Ricerche), Luciano Floridi (Professore di Filosofia, Etica dell’Informazione, Università di Oxford), Daniele Manca (Vice Direttore, Corriere della Sera), Francesco Mutti (Presidente, Centromarca), Monica Poggio (Ceo Bayer Italia), Marco Settembri (Ceo Nestlé Emena). I contributi di autorevoli relatori e di esponenti dell’Industria di Marca porranno al centro dei lavori l’Innovazione nelle sue molteplici dimensioni, insieme alla sua rilevanza per il progresso sociale ed economico, in particolare nella fase di intensa trasformazione innescata dagli interventi pianificati con il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”. Per le conclusioni interverrà il Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, Vittorio Colao.