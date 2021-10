Sudan, continuano proteste anti-golpe: almeno 10 morti

(Adnkronos) – Proseguono le proteste anti-golpe in Sudan. Sarebbero almeno 10 le persone rimaste uccise dopo le denunce sull’intervento di forze militari accusate di aver aperto il fuoco contro i manifestanti nel mezzo delle manifestazioni seguite al .

La Bbc aveva riportato notizie secondo cui nella notte sarebbero state almeno sette le persone rimaste uccise e decine quelle ferite. Sky News, citando un funzionario del ministero della Salute, parlava di almeno 140 feriti.

Nelle prossime ore è prevista una riunione d’emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dopo che ieri il generale sudanese Abdel Fattah al-Burhan ha annunciato lo scioglimento del Consiglio sovrano e dichiarato lo stato d’emergenza nel Paese passate poche ore dalla notizia dell’arresto del premier Abdalla Hamdok e di altri dirigenti civili delle autorità della transizione.

A Khartoum ci sono stati appelli alla mobilitazione, alla “disobbedienza civile” e allo sciopero generale, riferisce dalla capitale sudanese la corrispondente di al-Jazeera, Hiba Morgan. “Il ritorno al passato non è un’opzione”, è uno degli slogan dei manifestanti.

Gli Stati Uniti chiedono “il ripristino immediato” e “senza precondizioni” del governo di transizione in Sudan dopo gli annunci arrivati ieri dal generale Abdel Fattah al-Burhan e le proteste contro il colpo di stato militare. “Gli Stati Uniti rifiutano lo scioglimento del governo di transizione in Sudan da parte delle forze di sicurezza e ne chiedono l’immediato ripristino senza precondizioni”, ha twittato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato la sospensione degli aiuti per 700 milioni di dollari.